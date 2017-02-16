Right now, almost 200 dispensaries are temporarily barred from selling recreational marijuana, due to holdups from the OLCC.

And in the meantime, dispensaries are suffering.

Here's where you can buy recreational marijuana now, so you can avoid having to stop at a few dispensaries to pick up. The duplicates mean that multiple locations are approved.

We will be updating this list weekly to include new application approvals.

BOTANICA

4124 SE 60TH AVE

 

BOTANICA

128 SE 12TH AVE

 

HAPPY LEAF

1301 NE BROADWAY ST

 

NECTAR

3350 NE SANDY BLVD

 

OREGON'S FINEST

736 NE MARTIN LUTHER KING JR. BLVD

 

OREGON'S FINEST

1327 NW KEARNEY

 

RKO

8265 SE MCLOUGHLIN BLVD

 

SILVER STEM

1924-1926 NE 40TH AVE

 

CLUB SKY HIGH

8957 N LOMBARD ST.

 

PANACEA

6714 NE SANDY BLVD

 

TERPENE STATION PORTLAND

1436 SE POWELL BLVD

 

THE GRASS SHACK

6802 NE BROADWAY ST

 

BLOOM

2637 NE MARTIN LUTHER KING BLVD

STE B

 

GREEN GODDESS REMEDIES

5435 SW TAYLOR'S FERRY RD

 

KIND HEART COLLECTIVE

8217 N DENVER AVE

 

ROSE CITY WELLNESS OLDTOWN LLC

214 NW COUCH STREET

 

GREELEY GALLERY

6512 N GREELEY AVE

 

WILLIAMS STREET GREEN HOUSE LLC

4936 N WILLIAMS AVE

 

LA MOTA

4999 NE 99TH AVE

 

LA MOTA

7435 SE 52ND AVE

 

BUDLANDIA

16440 SE DIVISION ST SUITE B

 

SATCHEL

6900 N. INTERSTATE AVENUE

 

HOME GROWN APOTHECARY

1937 NE PACIFIC ST.

 

ARCHIVE PORTLAND

10645 SE HENRY STREET SUITE B

 

DIVINE KIND

8601 SW TERWILLIGER BLVD

 

BELMONT COLLECTIVE

2036 SE BELMONT ST

 

HI CASCADE

11030 SE HOLGATE BLVD

 

PORTLAND GREEN OASIS LLC

1035 SE TACOMA STREET

 

GREEN OASIS KGTS LLC

3944 NE CULLY

 

KALEAFA

5232 SE WOODSTOCK BLVD

 

TREE PDX

5135 NW ST HELENS RD

 

FARMA

916 SE HAWTHORNE BLVD.

 

VESSEL

1979 NW VAUGHN ST, STE B

 

SWEET LEAF PORTLAND

2367 SOUTHEAST 122ND AVENUE

 

NECTAR

10931 SW 53RD AVENUE

 

NECTAR

4125 N MISSISSIPPI AVENUE

 

PORTLAND BEST BUDS

6313B N. LOMBARD ST

 

SERRA BELMONT

2519 SE BELMONT

 

STUMPTOWN CANNABIS – LENTS

6130 SE 82ND AVE

 

CANNABIS NATION

1500 NE DIVISION ST

 

HERBALIST FARMER, LLC

45 NE 122 AVE

 

SERRA SW FIRST

220 SW FIRST AVENUE

 

PUDDLETOWN ORGANICS

8201 SE POWELL BLVD SUITE F

 

CANNA-DADDY'S

17020 SE DIVISION ST

 

THE GREEN FRONT

6814 NE GLISAN ST

 

THURMAN STREET COLLECTIVE

2384 NW THURMAN ST

 

KINGS OF CANNA

1465 NE PRESCOTT STE C

 

NATURE'S ALTERNATIVE, INC.

15350 NE SANDY BLVD. UNIT C

 

GREENPOINT

10055 NE GLISAN ST

 

CHALICE

5333 POWELL BLVD.

 

PURE GREEN

3738 NE SANDY BLVD.

 

OREGON VALLEY CANNABIS

5230 SE 52ND AVE

 

PURPLE ORGANICS

11321 SW 64TH AVE

 

OREGON WEEDERY

2312 NW KEARNEY ST

 

FOSTER BUDS

5522 SE FOSTER RD.

 

CHALICE

13315 NE AIRPORT WAY STE 700

 

EXODUS WELLNESS CENTER

16211 SE POWELL

 

CANNA AND THE CITY

3607 SW CORBETT AVE

 

NORTHWEST RELEAF

6126 SE DUKE ST

 

AMERICANNA RX

8654 NE SANDY BLVD

 

ROOTED NORTHWEST

7815-7817 NE HALSEY ST.

 

OREGON HOUSE OF HERBS

8105 N FESSENDEN

 

GLISAN BUDS

7201 NE GLISAN ST SUITE D

 

OREGON'S BEST BUDS

10128 EAST BURNSIDE ST. A

 

NECTAR

505 NW BURNSIDE

 

NATURAL WONDERS

1402 SE CESAR E CHAVEZ BLVD

 

THE GREEN REMEDY

12507 (12447) SE POWELL BLVD.

 

COLLECTIVE AWAKENINGS

2823 NE SANDY BLVD.

 

THE NEW AMSTERDAM

2201 N. KILLINGSWORTH STREET

 

FRESHBUDS

110 SE MAIN ST. STE. C

 

SHANGO PREMIUM CANNABIS

6033-A NE WIN SIVERS DRIVE

 

SHANGO PREMIUM CANNABIS

8056 HAROLD STREET

 

DEANZ GREENZ

10518-B NE SANDY BLVD

 

DEANZ GREENZ

5625 B SE 85TH AVENUE

 

TREES PORTLAND

1234 NE 102ND AVE.

 

PACIFIC GREEN

710 NE KILLINGSWORTH STREET

 

CANNABLISS & CO.

1917 SE 7TH AVE

 

MINDRITE

1780 NW MARSHALL ST

 

GRAS CANNABIS

621 SE 7TH AVENUE

 

THE HUMAN COLLECTIVE II

9220 SW BARBUR BLVD SUITE 107

 

URBAN FARMACY

420 NE 60TH AVENUE

LA CANNAISSEUR

10700 NW ST HELENS RD

 

PLIFT BOTANICALS

5421 NE 33RD AVE

 

ZION CANNABIS

2331 SW 6TH AVE.

 

MADRONE CANNABIS CLUB

6611 SE POWELL BLVD

 

CANNABLISS & CO.

2231 W BURNSIDE ST

 

PAKALOLO

1528 SE HOLGATE BLVD

 

PORTLAND EXTRACTS

2123 SE DIVISION ST

 

JAYNE

2145 NE MARTIN LUTHER KING JR BLVD SUITE A

 

CANNABIS & CO.

1010 SW GIBBS ST

 

PORTLAND POT SHOP

4730 N LOMBARD ST

 

BRIDGE CITY COLLECTIVE

4312 N WILLIAMS AVE

 

BRIDGE CITY COLLECTIVE

215 SE GRAND AVENUE

 

ALBERTA GREEN HOUSE

1313 NE ALBERTA ST

 

TRU CANNABIS

801 NE BROADWAY

 

PORTLAND CANNA CONNECTION

1515 SE 46TH AVE

 

TREEHOUSE COLLECTIVE

2419 NE SANDY BLVD

 

FIVE ZERO TREES

5336 SW BEAVERTON-HILLSDALE HWY

LITTLE AMSTERDAM WELLNESS CENTER

7035 SW MACADAM AVENUE

 

PARADISE FOUND

10735 NE HALSEY BLVD

 

SOVEREIGN CANNABIS DISPENSARY

11850 N CENTER AVE

 

GROHI STATION

14812 SE POWELL BLVD.

 

GREEN GRATITUDE

10322 SE HOLGATE BLVD

 

PROGRESSIVE COLLECTIVE

9810 E. BURNSIDE STREET

 

LOCAL HERB

15948 SE DIVISION

 

BLUE SKY OF PORTLAND

729 SE POWELL BLVD

 

THE FLOWERSHOP POWELLHURST

12550 SE DIVISION ST

 

DOCTOR'S ORDERS

3424 NE 82ND AVE

 

ATTIS TRADING COMPANY

7737 SW BARBUR BLVD

 

ATTIS TRADING COMPANY

4920 NE CULLY BLVD

 

ATTIS TRADING COMPANY

2606 SE GLADSTONE ST, #101

 