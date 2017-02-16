Right now, almost 200 dispensaries are temporarily barred from selling recreational marijuana, due to holdups from the OLCC.
And in the meantime, dispensaries are suffering.
Here's where you can buy recreational marijuana now, so you can avoid having to stop at a few dispensaries to pick up. The duplicates mean that multiple locations are approved.
We will be updating this list weekly to include new application approvals.
BOTANICA
4124 SE 60TH AVE
BOTANICA
128 SE 12TH AVE
HAPPY LEAF
1301 NE BROADWAY ST
NECTAR
3350 NE SANDY BLVD
OREGON'S FINEST
736 NE MARTIN LUTHER KING JR. BLVD
OREGON'S FINEST
1327 NW KEARNEY
RKO
8265 SE MCLOUGHLIN BLVD
SILVER STEM
1924-1926 NE 40TH AVE
CLUB SKY HIGH
8957 N LOMBARD ST.
PANACEA
6714 NE SANDY BLVD
TERPENE STATION PORTLAND
1436 SE POWELL BLVD
THE GRASS SHACK
6802 NE BROADWAY ST
BLOOM
2637 NE MARTIN LUTHER KING BLVD
STE B
GREEN GODDESS REMEDIES
5435 SW TAYLOR'S FERRY RD
KIND HEART COLLECTIVE
8217 N DENVER AVE
ROSE CITY WELLNESS OLDTOWN LLC
214 NW COUCH STREET
GREELEY GALLERY
6512 N GREELEY AVE
WILLIAMS STREET GREEN HOUSE LLC
4936 N WILLIAMS AVE
LA MOTA
4999 NE 99TH AVE
LA MOTA
7435 SE 52ND AVE
BUDLANDIA
16440 SE DIVISION ST SUITE B
SATCHEL
6900 N. INTERSTATE AVENUE
HOME GROWN APOTHECARY
1937 NE PACIFIC ST.
ARCHIVE PORTLAND
10645 SE HENRY STREET SUITE B
DIVINE KIND
8601 SW TERWILLIGER BLVD
BELMONT COLLECTIVE
2036 SE BELMONT ST
HI CASCADE
11030 SE HOLGATE BLVD
PORTLAND GREEN OASIS LLC
1035 SE TACOMA STREET
GREEN OASIS KGTS LLC
3944 NE CULLY
KALEAFA
5232 SE WOODSTOCK BLVD
TREE PDX
5135 NW ST HELENS RD
FARMA
916 SE HAWTHORNE BLVD.
VESSEL
1979 NW VAUGHN ST, STE B
SWEET LEAF PORTLAND
2367 SOUTHEAST 122ND AVENUE
NECTAR
10931 SW 53RD AVENUE
NECTAR
4125 N MISSISSIPPI AVENUE
PORTLAND BEST BUDS
6313B N. LOMBARD ST
SERRA BELMONT
2519 SE BELMONT
STUMPTOWN CANNABIS – LENTS
6130 SE 82ND AVE
CANNABIS NATION
1500 NE DIVISION ST
HERBALIST FARMER, LLC
45 NE 122 AVE
SERRA SW FIRST
220 SW FIRST AVENUE
PUDDLETOWN ORGANICS
8201 SE POWELL BLVD SUITE F
CANNA-DADDY'S
17020 SE DIVISION ST
THE GREEN FRONT
6814 NE GLISAN ST
THURMAN STREET COLLECTIVE
2384 NW THURMAN ST
KINGS OF CANNA
1465 NE PRESCOTT STE C
NATURE'S ALTERNATIVE, INC.
15350 NE SANDY BLVD. UNIT C
GREENPOINT
10055 NE GLISAN ST
CHALICE
5333 POWELL BLVD.
PURE GREEN
3738 NE SANDY BLVD.
OREGON VALLEY CANNABIS
5230 SE 52ND AVE
PURPLE ORGANICS
11321 SW 64TH AVE
OREGON WEEDERY
2312 NW KEARNEY ST
FOSTER BUDS
5522 SE FOSTER RD.
CHALICE
13315 NE AIRPORT WAY STE 700
EXODUS WELLNESS CENTER
16211 SE POWELL
CANNA AND THE CITY
3607 SW CORBETT AVE
NORTHWEST RELEAF
6126 SE DUKE ST
AMERICANNA RX
8654 NE SANDY BLVD
ROOTED NORTHWEST
7815-7817 NE HALSEY ST.
OREGON HOUSE OF HERBS
8105 N FESSENDEN
GLISAN BUDS
7201 NE GLISAN ST SUITE D
OREGON'S BEST BUDS
10128 EAST BURNSIDE ST. A
NECTAR
505 NW BURNSIDE
NATURAL WONDERS
1402 SE CESAR E CHAVEZ BLVD
THE GREEN REMEDY
12507 (12447) SE POWELL BLVD.
COLLECTIVE AWAKENINGS
2823 NE SANDY BLVD.
THE NEW AMSTERDAM
2201 N. KILLINGSWORTH STREET
FRESHBUDS
110 SE MAIN ST. STE. C
SHANGO PREMIUM CANNABIS
6033-A NE WIN SIVERS DRIVE
SHANGO PREMIUM CANNABIS
8056 HAROLD STREET
DEANZ GREENZ
10518-B NE SANDY BLVD
DEANZ GREENZ
5625 B SE 85TH AVENUE
TREES PORTLAND
1234 NE 102ND AVE.
PACIFIC GREEN
710 NE KILLINGSWORTH STREET
CANNABLISS & CO.
1917 SE 7TH AVE
MINDRITE
1780 NW MARSHALL ST
GRAS CANNABIS
621 SE 7TH AVENUE
THE HUMAN COLLECTIVE II
9220 SW BARBUR BLVD SUITE 107
URBAN FARMACY
420 NE 60TH AVENUE
LA CANNAISSEUR
10700 NW ST HELENS RD
PLIFT BOTANICALS
5421 NE 33RD AVE
ZION CANNABIS
2331 SW 6TH AVE.
MADRONE CANNABIS CLUB
6611 SE POWELL BLVD
CANNABLISS & CO.
2231 W BURNSIDE ST
PAKALOLO
1528 SE HOLGATE BLVD
PORTLAND EXTRACTS
2123 SE DIVISION ST
JAYNE
2145 NE MARTIN LUTHER KING JR BLVD SUITE A
CANNABIS & CO.
1010 SW GIBBS ST
PORTLAND POT SHOP
4730 N LOMBARD ST
BRIDGE CITY COLLECTIVE
4312 N WILLIAMS AVE
BRIDGE CITY COLLECTIVE
215 SE GRAND AVENUE
ALBERTA GREEN HOUSE
1313 NE ALBERTA ST
TRU CANNABIS
801 NE BROADWAY
PORTLAND CANNA CONNECTION
1515 SE 46TH AVE
TREEHOUSE COLLECTIVE
2419 NE SANDY BLVD
FIVE ZERO TREES
5336 SW BEAVERTON-HILLSDALE HWY
LITTLE AMSTERDAM WELLNESS CENTER
7035 SW MACADAM AVENUE
PARADISE FOUND
10735 NE HALSEY BLVD
SOVEREIGN CANNABIS DISPENSARY
11850 N CENTER AVE
GROHI STATION
14812 SE POWELL BLVD.
GREEN GRATITUDE
10322 SE HOLGATE BLVD
PROGRESSIVE COLLECTIVE
9810 E. BURNSIDE STREET
LOCAL HERB
15948 SE DIVISION
BLUE SKY OF PORTLAND
729 SE POWELL BLVD
THE FLOWERSHOP POWELLHURST
12550 SE DIVISION ST
DOCTOR'S ORDERS
3424 NE 82ND AVE
ATTIS TRADING COMPANY
7737 SW BARBUR BLVD
ATTIS TRADING COMPANY
4920 NE CULLY BLVD
ATTIS TRADING COMPANY
2606 SE GLADSTONE ST, #101
Comments