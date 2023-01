And the Nominees Should Be....

Bennett Campbell Ferguson

BEST PICTURE:

Amsterdam

Avatar: The Way of Water

Babylon

Broker

Top Gun: Maverick





BEST DIRECTOR:

James Cameron, Avatar: The Way of Water

Damien Chazelle, Babylon

Kore-eda Hirokazu, Broker

Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick

David O. Russell, Amsterdam





BEST ACTRESS:

Cate Blanchett, TÁR

Greta Gerwig, White Noise

Aubrey Plaza, Emily the Criminal

Florence Pugh, Don’t Worry Darling

Margot Robbie, Babylon





BEST ACTOR:

Christian Bale, Amsterdam

Diego Calva, Babylon

Tom Cruise, Top Gun: Maverick

Adam Driver, White Noise

Brendan Fraser, The Whale





BEST SUPPORTING ACTRESS:

Hong Chau, The Whale

Jennifer Connelly, Top Gun: Maverick

Lee Ji-eun, Broker

Margot Robbie, Amsterdam

Tang Wei, Decision to Leave





BEST SUPPORTING ACTOR:

Don Cheadle, White Noise

Gang Dong-won, Broker

Rory Kinnear, Men

Edward Norton, Glass Onion

Ty Simpkins, The Whale





BEST ORIGINAL SCREENPLAY:

Amsterdam

Babylon

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Broker

TÁR





BEST ADAPTED SCREENPLAY:

Avatar: The Way of Water

Deep Water

Top Gun: Maverick

The Whale

White Noise





Chance Solem-Pfeifer

BEST PICTURE:

After Yang

Barbarian

Nope

Top Gun: Maverick

TÁR





BEST DIRECTOR:

Kogonada, After Yang

Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick

Jordan Peele, Nope

S.S. Rajamouli, RRR

Charlotte Wells, Aftersun





BEST ACTRESS:

Cate Blanchett, TÁR

Mia Goth, Pearl

Keke Palmer, Nope

Margaret Qualley, Stars at Noon

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once





BEST ACTOR:

Adam Driver, White Noise

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Daniel Kaluuya, Nope

Paul Mescal, Aftersun

Franz Rogowski, Great Freedom





BEST SUPPORTING ACTRESS:

Hong Chau, The Whale

Dolly De Leon, Triangle of Sadness

Stephanie Hsu, Everything Everywhere All at Once

Lashana Lynch, The Woman King

Rooney Mara, Women Talking





BEST SUPPORTING ACTOR:

Don Cheadle, White Noise

Justin Long, Barbarian

Anthony Hopkins, Armageddon Time

Ke Huy Quan, Everything Everywhere all At Once

Wes Studi, A Love Song





BEST ORIGINAL SCREENPLAY:

Barbarian

Decision To Leave

Nope

TÁR

Triangle of Sadness





BEST ADAPTED SCREENPLAY:

God’s Country

Prey

Stars at Noon

White Noise

Women Talking