Here’s Every Comedian Who Received a Vote in the 2026 Funniest Five Poll

More than 100 comedians were nominated as Portland’s funniest people.

By Andrew Jankowski
Here’s a light reading assignment ahead of the annual Funniest Five Showcase happening at Revolution Hall on Feb. 5. More than 100 comedians were nominated as Portland’s Funniest Person for 2026. The poll went out to standup and improv comedians, show producers, venue owners and past winners.

This year’s Funniest Five all appeared on this list last year, and next year’s quintet is probably listed here too. Study the list and either way, you’ll know who Portland’s comedians look to when they need a laugh too.

Aaron Thomas

Aimee Sinclair

Aleah Liebenau

Ameerah Sanders

Amir Kat

Andie Main

Andrea Joseph

Andrea Manchaca

Andrew Sleighter

Angelique Herrington

Annabelle Wright

Ash Allen

Aunt Jamey

Birungi

Brandon Lyons

Brendan Creecy

Brent Lowery

Brett Sisun

Brian Govender

Bui

Cait Chock

Cam Strong

Camille Redd

Carlos Carlos?

Carlos Kareem Windham

Carson Crashley IV

Chad Alan Gemma

Chris Hudson

Christ Loughridge

Cimberly Nickel

Clancy Kramer

Cody Chasteen

Collin Mattox

Dan Wiancko

Dani Schi

Danielle Porter

David Kildal

David Seung

David Weed

Delaney Malone

Dennis Cruise

Devi Kirsch

Devin Devine

Dianna Potter

Don Gavitte

Doolie

Dorothy Geary

Elijah Mang

Eliza Butler

Erica Figueroa

Esau World

G Wade

Gabe Holmes

Gabriel Mantoineholmes

Geoff Tate

Hannah G

Havana Aladro

Ikes

Imani Patterson

Isaiah Steele

James Hartenfeld

Jamie Stewart

Jane Dillinger

Jane Malone

Jasmine Rogers

Jason Burton

Jeff Epstein

Jeremiah Coughlan

Jess Kapinaris

Jewels Field

Joseph Crumb

Jon Bennett

Jono Gindhart

Jordan Casner

Josh Larsen

Juan Denmark

Jules Field

Julia Mylan

Julian Gray

Kate Murphy

Katie Shook

Kelly Thomas

Kenny Tam

Kristen Rowan

Kyle Adams

Kyle Kinane

Kyle Ryder

Lewis Sequeira

Lindy Tongol

Logan Loughmiller

Lori Van Deman

Lucas Coop

Luke Miller

Mack Lee

Mack Magee

Madeline Moore

Maeve Connor

Mandy Simonson

Maretje Hauprich

Mary Grall

Matt Franco

Megan Otto

Melina Best

Michael Markus

Milo Łoża

Milt Abel

Moisés Araguaney

Molly McNab

Molly Smithson

Naomi Dixon

Naomi Fitter

Nick Altishin

Nick Scalzone

Patrick Thomas Perkins

Quinne Salameh

Riley McCarthy

Robby Sherman

Rochelle Cote

Roland Mechanik

Ryan Danley

Sabrena Contreras

Salina Johnson

Siam Fiaz

Taizah Reed

Todd Basil

Virgina Jones

Will Ness

Yue Zhou

Zach Clark

Zachary Taylor

Zak Toscani

Zane Thomas

Zoe Schwartz

GO: Willamette Week’s Funniest Five Showcase at Revolution Hall, 1300 SE Stark St. 971-808-5094, https://www.etix.com/ticket/. Doors 6 pm, show 7 pm Thursday, Feb. 5. $22.

