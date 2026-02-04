Here’s Every Comedian Who Received a Vote in the 2026 Funniest Five Poll

Here’s a light reading assignment ahead of the annual Funniest Five Showcase happening at Revolution Hall on Feb. 5. More than 100 comedians were nominated as Portland’s Funniest Person for 2026. The poll went out to standup and improv comedians, show producers, venue owners and past winners.
This year’s Funniest Five all appeared on this list last year, and next year’s quintet is probably listed here too. Study the list and either way, you’ll know who Portland’s comedians look to when they need a laugh too.
Aaron Thomas
Aimee Sinclair
Aleah Liebenau
Ameerah Sanders
Amir Kat
Andie Main
Andrea Joseph
Andrea Manchaca
Andrew Sleighter
Angelique Herrington
Annabelle Wright
Ash Allen
Aunt Jamey
Birungi
Brandon Lyons
Brendan Creecy
Brent Lowery
Brett Sisun
Brian Govender
Bui
Cait Chock
Cam Strong
Camille Redd
Carlos Carlos?
Carlos Kareem Windham
Carson Crashley IV
Chad Alan Gemma
Chris Hudson
Christ Loughridge
Cimberly Nickel
Clancy Kramer
Cody Chasteen
Collin Mattox
Dan Wiancko
Dani Schi
Danielle Porter
David Kildal
David Seung
David Weed
Delaney Malone
Dennis Cruise
Devi Kirsch
Devin Devine
Dianna Potter
Don Gavitte
Doolie
Dorothy Geary
Elijah Mang
Eliza Butler
Erica Figueroa
Esau World
G Wade
Gabe Holmes
Gabriel Mantoineholmes
Geoff Tate
Hannah G
Havana Aladro
Ikes
Imani Patterson
Isaiah Steele
James Hartenfeld
Jamie Stewart
Jane Dillinger
Jane Malone
Jasmine Rogers
Jason Burton
Jeff Epstein
Jeremiah Coughlan
Jess Kapinaris
Jewels Field
Joseph Crumb
Jon Bennett
Jono Gindhart
Jordan Casner
Josh Larsen
Juan Denmark
Jules Field
Julia Mylan
Julian Gray
Kate Murphy
Katie Shook
Kelly Thomas
Kenny Tam
Kristen Rowan
Kyle Adams
Kyle Kinane
Kyle Ryder
Lewis Sequeira
Lindy Tongol
Logan Loughmiller
Lori Van Deman
Lucas Coop
Luke Miller
Mack Lee
Mack Magee
Madeline Moore
Maeve Connor
Mandy Simonson
Maretje Hauprich
Mary Grall
Matt Franco
Megan Otto
Melina Best
Michael Markus
Milo Łoża
Milt Abel
Moisés Araguaney
Molly McNab
Molly Smithson
Naomi Dixon
Naomi Fitter
Nick Altishin
Nick Scalzone
Patrick Thomas Perkins
Quinne Salameh
Riley McCarthy
Robby Sherman
Rochelle Cote
Roland Mechanik
Ryan Danley
Sabrena Contreras
Salina Johnson
Siam Fiaz
Taizah Reed
Todd Basil
Virgina Jones
Will Ness
Yue Zhou
Zach Clark
Zachary Taylor
Zak Toscani
Zane Thomas
Zoe Schwartz
GO: Willamette Week’s Funniest Five Showcase at Revolution Hall, 1300 SE Stark St. 971-808-5094, https://www.etix.com/ticket/. Doors 6 pm, show 7 pm Thursday, Feb. 5. $22.