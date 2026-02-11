CULTURE

We’re Still #1 in Semifactual Superlatives

Nobody else can claim to be America’s eighth-best metro area for working moms.

By WW Staff
#1 Best Coffee City (WalletHub, September 2025) (Chris Nesseth)

#1 Best Cycling City (buycycle, June 2025)

#1 Best City for Vegans and Vegetarians (WalletHub, September 2025)

#1 Dog Parks per Capita (WalletHub, August 2025)

#1 Cleanest Metro in the U.S. (Oxi Fresh, April 2025)

#2 Best Foodie City (WalletHub, September 2025)

#2 Best U.S. City for a Healthy Lifestyle (CoworkingCafe, May 2025)

#3 Most Social City (Compare the Market AU, December 2025)

#5 Best Beer City (Craft Beer & Brewing, November 2025)

#6 Coziest City (PrivacyJournal, October 2025)

#8 Best U.S. Metro Area for Working Moms (CoworkingCafe, May 2025)

#9 Most Fun City (WalletHub, December 2025)

#10 Best City for Singles (WalletHub, December 2025)

