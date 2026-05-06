A Brief Guide to What’s Popular at Portland’s Many Farmers Markets

It’s easy to select a farmers market on one criterion alone: which one is closest to home. That approach, though, would overlook the bounty at the dozen-plus farmers markets operating within Portland city limits. And while some markets are in business year-round—like the one where two chefs just spent $100 of our editorial budget—most are seasonal and ramping up right now. In an effort to help point new shoppers in the right direction, we reached out to each of the following urban markets and asked the manager which stand they think is most popular. The responses we received are included below.
YEAR-ROUND
Hollywood Farmers Market
Northeast Hancock Street between 44th and 45th avenues, hollywoodfarmersmarket.org. 8 am–1 pm Saturdays, April–Dec. 19; 9 am–1 pm second and fourth Saturdays, January–March.
Est. 1997
Popular stands: Eloisa Organic Farm, Unger Century Berry Farms, Tabor Bread
Montavilla Farmers Market
Southeast Stark Street and 76th Avenue, montavillamarket.org. 10 am–2 pm Sundays, May–Dec. 20; 10 am–2 pm every other Sunday, January–April.
Est. 2007
Popular stands: Fruit and berry farmers
People’s Co-op Farmers Market
3029 SE 21st Ave., peoples.coop/farmers-market. 2–6 pm Wednesdays year-round.
Est. 1994
Portland Farmers Market at Portland State University
Southwest Park Avenue and Montgomery Street, portlandfarmersmarket.org. 8:30 am–2 pm Saturdays, April–October; 9 am–2 pm Saturdays, November–March.
Est. 1992
Popular stands: Mio’s Delectables, Gathering Together Farm, Lady-Lane Farm, Baird Family Orchards, Native Candy
Woodlawn Farmers Market
Northeast Dekum Street and Durham Avenue, woodlawnfarmersmarket.org. 9 am–1 pm Saturdays, June–October.
At Classic Foods, 817 NE Madrona St. 11 am–2 pm second Saturdays December–May.
Est. 2015
Popular stands: Pablo Munoz Farms, CAMPO Collective, Vorfreude Dairy Beef
SEASONAL AND OPEN NOW
Cedar Mill Farmers Market
1027 NW Murray Road, cedarmillfarmersmarket.org. 9 am–2 pm Saturdays, May–October.
Est. 1999
Popular stand: Sweet Oregon Berry
Cully Farmers Market
Northeast 42nd Avenue and Alberta Street, cullyfarmersmarket.com. 4–8 pm Thursdays, May–September.
Est. 2010
Hillsdale Farmers Market
1405 SW Vermont St., hillsdalefarmersmarket.com. 9 am–1 pm Sundays, April–Nov. 22.
Est. 2002
Popular stand: “Many products and vendors are popular for many different reasons,” says market director Lacey Waldon. “That’s the whole reason markets are so vibrant, diverse and wonderful.”
King Portland Farmers Market
Northeast 7th Avenue and Wygant Street, portlandfarmersmarket.org/our-markets/king. 10 am–2 pm Sundays, May–Nov. 22.
Est. 2009
Popular stands: Groundwork Organics, Enchanted Sun Breakfast Burritos, Maxine’s Bakery, Kiyokawa Family Orchards
Portland Farmers Market at Shemanski Park
Southwest Park Avenue and Main Street, portlandfarmersmarket.org/our-markets/shemanski-park. 10 am–2 pm Wednesdays, May 6–Oct. 25, and Nov. 25.
Est. 1998
Popular stands: Sunrise Organic Farm, KCK Pizza Truck, Verde Cocina, Fire Lily Coffee
Rocky Butte Farmers Market
Northeast Siskiyou Street between 80th and 81st avenues, rockybuttemarket.com. 9 am–1 pm Saturdays, May–October.
Est. 2019
Popular stand: “Food Hub” booth for microfarms and small businesses
St. Johns Farmers Market
North Charleston Avenue and Central Street, facebook.com/stjohnsfarmersmarket. 9 am–2 pm Saturdays, May–Nov. 21.
Est. 2009
Popular stands: Dos Hermanos Bakery, Cafe de Crepe, Greenville Farms
COMING SOON
Come Thru Black & Indigenous Market
831 SE Salmon St., comethrupdx.org. 3–7 pm first and third Mondays, June–October.
Est. 2019
Kenton Portland Farmers Market
North McClellan Street and Denver Avenue, portlandfarmersmarket.org/our-markets/kenton-farmers-market. 3–7 pm Wednesdays, June–September.
Est. 2012
Popular stands: Happiness Family Farm, Valley Berry Farm, Foglia pasta
Lents International Farmers Market
Southeast 92nd Avenue and Reedway Street, portlandfarmersmarket.org/our-markets/lents-international. 10 am–3 pm Sundays, June 7–Nov. 22.
Est. 2006
Popular stands: Stadnikov Farm, Sulina’s Garden, Tamales Poblanos
OHSU Farmers Market
Courtyard of the Oregon Health & Science University Auditorium, 3286 SW Research Drive, ohsu.edu/farmers-market. 10 am–2 pm Tuesdays June–September.
Est. 2007
Popular stands: Amador Farms, Fulton Farms, Eleni’s Kitchen, Beans to Phin
Sellwood Moreland Farmers Market
1650 SE Claybourne St., morelandfarmersmarket.org. 10 am–2 pm Saturdays, May 16–Oct. 24.
Est. 2005
South Waterfront Market
Elizabeth Caruthers Park, 3508 S Moody Ave., southwaterfront.com/farmers-market-about. Noon–5 pm Thursdays, June–October.
Est. 2012
Popular stands: Barn Frog Farm, ImJai Thai Street Food, Fleur De Lis Bakery
Woodstock Farmers Market
4600 SE Woodstock Blvd., woodstockmarketpdx.com. 10 am–2 pm Sundays, June–October.
Est. 2010
Popular stands: Empowered Flowers, Dos Hermanos Bakery