A Brief Guide to What’s Popular at Portland’s Many Farmers Markets

We reached out to each of the following urban markets and asked the manager which stand they think is most popular.

By Rachel Saslow
PSU Farmers Market with Tom and Mariah Pisha-Duffly Groundwork (Nathaniel Perales)

It’s easy to select a farmers market on one criterion alone: which one is closest to home. That approach, though, would overlook the bounty at the dozen-plus farmers markets operating within Portland city limits. And while some markets are in business year-round—like the one where two chefs just spent $100 of our editorial budget—most are seasonal and ramping up right now. In an effort to help point new shoppers in the right direction, we reached out to each of the following urban markets and asked the manager which stand they think is most popular. The responses we received are included below.

YEAR-ROUND

Hollywood Farmers Market

Northeast Hancock Street between 44th and 45th avenues, hollywoodfarmersmarket.org. 8 am–1 pm Saturdays, April–Dec. 19; 9 am–1 pm second and fourth Saturdays, January–March.

Est. 1997

Popular stands: Eloisa Organic Farm, Unger Century Berry Farms, Tabor Bread

Montavilla Farmers Market

Southeast Stark Street and 76th Avenue, montavillamarket.org. 10 am–2 pm Sundays, May–Dec. 20; 10 am–2 pm every other Sunday, January–April.

Est. 2007

Popular stands: Fruit and berry farmers

People’s Co-op Farmers Market

3029 SE 21st Ave., peoples.coop/farmers-market. 2–6 pm Wednesdays year-round.

Est. 1994

Portland Farmers Market at Portland State University

Southwest Park Avenue and Montgomery Street, portlandfarmersmarket.org. 8:30 am–2 pm Saturdays, April–October; 9 am–2 pm Saturdays, November–March.

Est. 1992

Popular stands: Mio’s Delectables, Gathering Together Farm, Lady-Lane Farm, Baird Family Orchards, Native Candy

Woodlawn Farmers Market

Northeast Dekum Street and Durham Avenue, woodlawnfarmersmarket.org. 9 am–1 pm Saturdays, June–October.

At Classic Foods, 817 NE Madrona St. 11 am–2 pm second Saturdays December–May.

Est. 2015

Popular stands: Pablo Munoz Farms, CAMPO Collective, Vorfreude Dairy Beef

SEASONAL AND OPEN NOW

Cedar Mill Farmers Market

1027 NW Murray Road, cedarmillfarmersmarket.org. 9 am–2 pm Saturdays, May–October.

Est. 1999

Popular stand: Sweet Oregon Berry

Cully Farmers Market

Northeast 42nd Avenue and Alberta Street, cullyfarmersmarket.com. 4–8 pm Thursdays, May–September.

Est. 2010

Hillsdale Farmers Market

1405 SW Vermont St., hillsdalefarmersmarket.com. 9 am–1 pm Sundays, April–Nov. 22.

Est. 2002

Popular stand: “Many products and vendors are popular for many different reasons,” says market director Lacey Waldon. “That’s the whole reason markets are so vibrant, diverse and wonderful.”

King Portland Farmers Market

Northeast 7th Avenue and Wygant Street, portlandfarmersmarket.org/our-markets/king. 10 am–2 pm Sundays, May–Nov. 22.

Est. 2009

Popular stands: Groundwork Organics, Enchanted Sun Breakfast Burritos, Maxine’s Bakery, Kiyokawa Family Orchards

Portland Farmers Market at Shemanski Park

Southwest Park Avenue and Main Street, portlandfarmersmarket.org/our-markets/shemanski-park. 10 am–2 pm Wednesdays, May 6–Oct. 25, and Nov. 25.

Est. 1998

Popular stands: Sunrise Organic Farm, KCK Pizza Truck, Verde Cocina, Fire Lily Coffee

Rocky Butte Farmers Market

Northeast Siskiyou Street between 80th and 81st avenues, rockybuttemarket.com. 9 am–1 pm Saturdays, May–October.

Est. 2019

Popular stand: “Food Hub” booth for microfarms and small businesses

St. Johns Farmers Market

North Charleston Avenue and Central Street, facebook.com/stjohnsfarmersmarket. 9 am–2 pm Saturdays, May–Nov. 21.

Est. 2009

Popular stands: Dos Hermanos Bakery, Cafe de Crepe, Greenville Farms

COMING SOON

Come Thru Black & Indigenous Market

831 SE Salmon St., comethrupdx.org. 3–7 pm first and third Mondays, June–October.

Est. 2019

Kenton Portland Farmers Market

North McClellan Street and Denver Avenue, portlandfarmersmarket.org/our-markets/kenton-farmers-market. 3–7 pm Wednesdays, June–September.

Est. 2012

Popular stands: Happiness Family Farm, Valley Berry Farm, Foglia pasta

Lents International Farmers Market

Southeast 92nd Avenue and Reedway Street, portlandfarmersmarket.org/our-markets/lents-international. 10 am–3 pm Sundays, June 7–Nov. 22.

Est. 2006

Popular stands: Stadnikov Farm, Sulina’s Garden, Tamales Poblanos

OHSU Farmers Market

Courtyard of the Oregon Health & Science University Auditorium, 3286 SW Research Drive, ohsu.edu/farmers-market. 10 am–2 pm Tuesdays June–September.

Est. 2007

Popular stands: Amador Farms, Fulton Farms, Eleni’s Kitchen, Beans to Phin

Sellwood Moreland Farmers Market

1650 SE Claybourne St., morelandfarmersmarket.org. 10 am–2 pm Saturdays, May 16–Oct. 24.

Est. 2005

South Waterfront Market

Elizabeth Caruthers Park, 3508 S Moody Ave., southwaterfront.com/farmers-market-about. Noon–5 pm Thursdays, June–October.

Est. 2012

Popular stands: Barn Frog Farm, ImJai Thai Street Food, Fleur De Lis Bakery

Woodstock Farmers Market

4600 SE Woodstock Blvd., woodstockmarketpdx.com. 10 am–2 pm Sundays, June–October.

Est. 2010

Popular stands: Empowered Flowers, Dos Hermanos Bakery

Rachel Saslow

Rachel Saslow is an arts and culture reporter. Before joining WW, she wrote the Arts Beat column for The Washington Post. She is always down for karaoke night.

