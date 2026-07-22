2026 Best of Portland Readers’ Poll: People

Best Trail Blazer
- Winner: Damian Lillard
- Second Place: Deni Avdija
- Finalist: Jrue Holiday
Best Comedian
- Winner: IMANI 🍕
- Second Place: Ally J. Ward
- Finalist: Jordan Casner
Best DJ
- Winner: DJ Wicked
- Second Place: Phoenix Rising
- Finalist: DJ Aurora
Best Local Celebrity
- Winner: Josh Cozart
- Second Place: Beau Bohanan
- Finalist: Lacy Knightly – Nick Lacy
Best Local Instagram Account
- Winner: @thekoreanmama
- Second Place: @sloppyjopdx
- Finalist: @quesa-d.mondays
Best Mascot
- Winner: Dillon T. Pickle
- Second Place: Portland Frog
- Finalist: Blaze the Cat
Best Political Figure
- Winner: U.S. Sen. Jeff Merkley
- Second Place: City Councilor Angelita Morillo
- Finalist: U.S. Rep. Maxine Dexter
Best Stripper
- Winner: Sandria Dore – Sassy’s
- Second Place: Phoenix Rising – Devils Point
- Finalist: Felix – Devils Point
Best Thorn
- Winner: Sophia Wilson
- Second Place: Olivia Moultrie
- Finalist: Bella Bixby
Best Timber
- Winner: Diego Chara
- Second Place: Felipe Mora
- Finalist: Finn Surman