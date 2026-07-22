2026 Best of Portland Readers’ Poll: People

Portland’s best people, voted by you.

By Promotions

Best Trail Blazer

  • Winner: Damian Lillard
  • Second Place: Deni Avdija
  • Finalist: Jrue Holiday

Best Comedian

  • Winner: IMANI 🍕
  • Second Place: Ally J. Ward
  • Finalist: Jordan Casner

Best DJ

  • Winner: DJ Wicked
  • Second Place: Phoenix Rising
  • Finalist: DJ Aurora

Best Local Celebrity

  • Winner: Josh Cozart
  • Second Place: Beau Bohanan
  • Finalist: Lacy Knightly – Nick Lacy

Best Local Instagram Account

  • Winner: @thekoreanmama
  • Second Place: @sloppyjopdx
  • Finalist: @quesa-d.mondays

Best Mascot

  • Winner: Dillon T. Pickle
  • Second Place: Portland Frog
  • Finalist: Blaze the Cat

Best Political Figure

  • Winner: U.S. Sen. Jeff Merkley
  • Second Place: City Councilor Angelita Morillo
  • Finalist: U.S. Rep. Maxine Dexter

Best Stripper

  • Winner: Sandria Dore – Sassy’s
  • Second Place: Phoenix Rising – Devils Point
  • Finalist: Felix – Devils Point

Best Thorn

  • Winner: Sophia Wilson
  • Second Place: Olivia Moultrie
  • Finalist: Bella Bixby

Best Timber

  • Winner: Diego Chara
  • Second Place: Felipe Mora
  • Finalist: Finn Surman
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